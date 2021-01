Marsala: nuovi bus per il trasporto disabili, il servizio potrà ripartire senza disagi

Presente il sindaco Massimo Grillo, il dirigente del Settore dei Trasporti Pubblici, ha ieri consegnato, alla ditta che gestisce – in regime di prorogatio – il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili, due nuovi autobus da dieci posti cadauno.

Si tratta dei primi due di quattro mezzi che il Comune ha acquistato con fondi propri contraendo un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 200 mila euro (Amministrazione precedente).

Ciò al fine di migliorare il servizio visto che questa testata è più volte intervenuta a segnalare negli anni e nei mesi scorsi, le difficoltà degli utenti di raggiungere i centri di riabilitazione per loro necessari.

“Implementare l’attenzione e i servizi nei confronti delle fasce più fragili della nostra Comunità è un obiettivo principale del nostro programma – precisa Grillo -. Abbiamo già avviato un percorso ben preciso per riorganizzare e rendere più efficiente il settore e, presto, daremo più consistenza agli interventi in favore di chi si trova in difficoltà”.

I due nuovi mezzi, alla cui consegna ha anche partecipato il neo assessore ai Servizi Sociali, Giuseppe D’Alessandro, sono stati affidati all’Associazione “Volontari del Mediterraneo”. I due mini autobus possono complessivamente ospitare a bordo 10 persone compreso l’autista (che dovrà detenere la patente CQC) e l’Assistente. I due mezzi dotati di pedana di sollevamento sono anche in grado di consentire il trasporto di persone in carrozzina. Il loro costo è stato di poco di 45 mila euro. Gli altri due mini bus, che saranno in grado di trasportare 9 persone e due carrozzine a testa, dovrebbero essere consegnati dalla ditta aggiudicataria dell’appalto al Comune di Marsala entro i primi di marzo.

A parlare è anche un cittadino marsalese, Vincenzo Amato, che ha voluto personalmente ringraziare l’Amministrazione: “Più volte ho segnalato tramite i media il grave disservizio in merito al trasporto di noi disabili presso i centri di fisioterapia marsalesi. Fino ad oggi già da moltissimo tempo vi era un solo pulmino del Comune su 3 che effettuava tale servizio creando notevoli disagi. La bella notizia è che da oggi sono entrati in funzione altri due nuovi pulmini acquistati dal Comune di Marsala. Un servizio importantissimo poiché utilizzati per il trasporto di noi disabili presso i centri di fisioterapia. Un grazie va al signor sindaco all’Amministrazione comunale e a Biagio Tumbarello quale responsabile di tale servizio Adesso sembra che tutto sia sistemato e mi auguro che duri nel tempo“.