Sopralluogo di Liberi al Lungomare Florio: “Strada provinciale impraticabile”

Nel pomeriggio di venerdì scorso, il gruppo consiliare Liberi di Marsala, composto dai consiglieri Vito Milazzo, Lele Pugliese e Piero Cavasino, dando seguito a numerose sollecitazioni dei cittadini, ha invitato il sindaco di Marsala Massimo Grillo, ad effettuare un sopralluogo congiunto lungo la strada provinciale 84 (Lungomare Florio).

Le particolari condizioni meteorologiche hanno reso ancor più evidente la necessità di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza l’asse viario oggetto della verifica. “Lo stato di semi abbandono in cui versa la SP 84 e la mancanza di interventi strutturali di salvaguardia della costa, rendono infatti pericoloso il transito veicolare nelle giornate di maltempo che interessano il litorale sud – scrive il gruppo di Liberi -. Considerata l’importanza strategica di questa arteria che collega il centro cittadino con la zona balneare, e considerato che anche la strada parallela, cosiddetta via vecchia Mazara, nelle giornate di maltempo diventa impraticabile, chiediamo al Sindaco di attivarsi presso le istituzioni competenti per chiedere un intervento urgente e di carattere strutturale, in grado di porre definitivamente rimedio a questa situazione di pericolo”.