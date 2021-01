Scuola sì, scuola no in tempi di Covid. Pareri diversi e il timore di un altro stop

Scuola sì, scuola no in tempi di Covid.

“Se fra due settimane i dati non ci dovessero convincere, stabiliremo misure maggiormente restrittive e chiuderò anche le scuole primarie e le prime classi della media. E questo nessuno potrà impedircelo. Allo stato non sono le scuole il focolaio però se il dato non cala tutto quello che sarà necessario sarà fatto”, ha detto ieri il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa.

Questo clima di incertezza – anche se di sicuro c’è che fino al 31 gennaio gli studenti sino alla prima media possono andare a scuola – ha portato a prese di posizioni differenti tra la popolazione scolastica.

Molti genitori non vedevano l’ora di portare i figli a scuola, altri hanno scelto di tenerli a casa (vuoi per paura dei contagi, vuoi per la preoccupazione di far stare un bambino sopra i 6 anni con la mascherina per tante ore); gli studenti in gran parte vorrebbero torna a scuola dopo tanti mesi di “stop and go” dai banchi, mentre anche tra gli insegnanti ci sono pareri diversi ma tendenzialmente sanno che la Dad è un limite oltre che una alternativa.

Musumeci dal canto suo, chiede il rispetto delle misure anti-contagio e una stretta per 15 giorni, speranza che fino al 31 gennaio, la situazione vada migliorando. Se così non sarà, ci attendono ulteriori norme di contenimento.