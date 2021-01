Aereo dell’Aeronautica di Birgi trasporta una giovane all’ospedale trapanese da Linosa

Alle ore 23:10 di venerdì 15 gennaio, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, decolla per una missione di soccorso con elicottero HH139A per salvare una ragazza di 20 anni con trauma cranico sull’Isola di Linosa (AG).

L’equipaggio imbarca un medico e un infermiere del 118 di Trapani in aeroporto e iniziato la navigazione per l’isola, raggiunta in meno di un’ora di volo (ore 00:00) per poter ridurre al minimo i tempi di attesa della paziente, nonostante le marginali condizioni meteo di ridotta visibilità e vento rafficato fino a 40 nodi con cui l’elicottero ha dovuto operare.

Terminate le delicate operazioni di imbarco data la natura clinica della paziente, l’equipaggio decolla alle 00:15 in direzione dell’Ospedale Civico di Palermo dove atterra alle ore 1:45. Lo sbarco della giovane paziente con trauma cranico tratta in salvo e il suo affidamento agli interventi medici necessari si concludono con successo e l’equipaggio decolla alle ore 2:00 per raggiungere l’Ospedale di Trapani, dove atterra e sbarca alle 2:20 il personale medico intervenuto in ausilio del soccorso.

L’elicottero è rientrato sulla base aerea di Trapani-Birgi, sede del Reparto, alle ore 2:30, dopo 3 ore di volo. Il vettore e l’equipaggio hanno ripreso la normale prontezza SAR nazionale in attesa di un potenziale successivo ordine di missione. Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle norme previste per il contenimento e contrasto della situazione pandemica.

L’intervento è stato avviato e coordinato dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) che ha attivato l’equipaggio in prontezza d’allarme H24 dell’82° Centro C.S.A.R.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dal 2018 inoltre, il reparto è inquadrato nel dispositivo nazionale per la Lotta agli Incendi Boschivi, concorrendo annualmente alla Campagna Antincendi della Regione Sicilia. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.