Coronavirus nel trapanese: si conferma il trend, 168 in ospedale

Nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 11 gennaio 2021.

Questi i positivi del territorio, suddivisi tra i comuni del trapanese, al netto di guariti e deceduti: Alcamo 214, Buseto 11, Calatafimi 6, Campobello di Mazara 31, Castellammare 48, Castelvetrano 116, Custonaci 9, Erice 113, Favignana 23, Gibellina 53, Marsala 601, Mazara del Vallo 466, Paceco 53, Pantelleria 7, Partanna 39, Petrosino 23, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 4, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 3, Trapani 459, Valderice 115, Vita 2.

Come si evidenzia, non si fermano i contagi in Provincia e destano preoccupazione sempre Marsala e Mazara. Nel primo caso ieri erano 611 i positivi e il sindaco ha chiesto una urgente seduta del Consiglio comunale per chiedere lo stato di “zona rossa” al Governo nazionale.

Il totale attuali positivi è di 2.459 casi. I deceduti sono 147, anche qui un aumento e i guariti complessivamente sono 4.803.

I ricoverati in terapia intensiva sono 10 e quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 158, anche in questo una notevole crescita rispetto ai giorni scorsi.

I tamponi effettuati (dato parziale) sono 287, i test per la ricerca dell’antigene sono 129.