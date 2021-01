Coronavirus in Italia, 12.532 nuovi contagi. In Sicilia altri 1.587 positivi

Come ogni lunedì, si registra un rallentamento nella crescita di positivi, dovuto al minor numero di tamponi processati. In base agli ultimi dati del Ministero della Salute sono 12.532 i nuovi contagi, a fronte di 16.035 guariti: un dato, quest’ultimo, che con tutte le cautele possibili, può essere considerata un’inversione di tendenza rispetto ai giorni precedenti, in cui il numeri delle guarigioni era stato sempre inferitore a quello dei nuovi positivi. Complessivamente, in Italia gli attuali positivi sono 575.979. Nelle ultime 24 ore si sono però registrati anche 448 decessi. La regione con più contagi è stata l’Emilia Romagna (1.942), davanti a Veneto (1.715) e Sicilia (1.587), che supera anche la Lombardia (1.488).

Nell’isola gli attuali positivi sono 42.819. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 37 decessi e 237 guarigioni; i ricoveri sono 1.506, di cui 1.298 presso i reparti Covid e 208 in terapia intensiva.

Scorrendo le nove province, si registrano 13 casi in più a Trapani, 451 a Palermo, 35 ad Agrigento, 75 a Caltanissetta, 35 a Enna, 31 a Ragusa, 232 a Siracusa, 469 a Catania, 246 a Messina.