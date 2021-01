Marsala zona rossa: appello di Grillo e Sturiano a Regione e Governo nazionale

Dai 208 positivi del 28 dicembre ai 611 attuali. In due settimane il numero di positivi a Marsala è letteralmente triplicato, con un incremento da record nelle ultime ore. Alla luce di ciò, le istituzioni marsalesi si stanno muovendo per chiedere l’istituzione della zona rossa. Un provvedimento estremo, che nessuno avrebbe voluto, ma che evidentemente appare inevitabile a fronte di una situazione che, nei prossimi giorni, è destinata a peggiorare ulteriormente. In serata, il sindaco Massimo Grillo è intervenuto nuovamente, spiegando di essersi confrontato con l’amministrazione e il presidente del Consiglio Enzo Sturiano. “Abbiamo concordato di sentire i capigruppo per convocare per martedì una seduta straordinaria del Consiglio Comunale con all’odg la richiesta da rivolgere al governo nazionale e al governo regionale di dichiarare Marsala “zona rossa”. Avremmo preferito poter convocare il Consiglio Comunale già domani ma purtroppo, per motivi tecnici inerenti al suo regolamento, la prima data utile per la convocazione è martedì. Solo il governo nazionale e il governo regionale hanno il potere di istituire le zone rosse e spero che, nel pieno rispetto delle istituzioni, in virtù dell’esplicita richiesta della mia amministrazione e del massimo consesso civico, le istituzioni preposte accolgano il nostro appello”.