Trapani: protocollo tra Comune e Ufficio Dogane a tutela del Made in Italy

E’ stato siglato un protocollo d’Intesa tra la DT VIII–Sicilia- Ufficio delle Dogane di Trapani di ADM e il Comune di Trapani per la realizzazione di azioni congiunte in materia di lotta alla contraffazione, tutela del made in Italy e collaborazione per fornire adeguata informazione all’utenza sugli adempimenti in materia di accise e dogane.

Il protocollo ha come finalità il rafforzamento delle azioni sinergiche per contrastare, sia in termini preventivi che repressivi, le condotte illecite legate al fenomeno della contraffazione e al commercio illegale di prodotti pericolosi per la salute.

L’Ufficio delle Dogane di Trapani si pone l’obiettivo, in collaborazione con il Comune di Trapani, di promuovere una cultura di consumo consapevole e sicuro al fine di contrastare il traffico illecito di merci contraffatte.

Il protocollo permetterà di avviare scambi informativi per rafforzare l’operatività in materia di contrasto ai fenomeni illeciti, alle frodi in materia di accise, agli adempimenti doganali ed al contrasto del fenomeno della contraffazione, nonché di porre in essere una cooperazione tra Corpo di Polizia Locale ed Ufficio delle Dogane di Trapani al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato.

Campagne informative congiunte saranno l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica, sugli adempimenti e sulle procedure di competenza dell’Agenzia, in modo da migliorare e rinforzare la compliance.