Covid in provincia di Trapani, aumentano i positivi a Marsala, Mazara Trapani e Valderice

Nuovo report sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, 4 Gennaio 2021.

Questa la suddivisione dei positivi nei Comuni della Provincia, al netto di decessi e guarigioni: Alcamo 173, Buseto Palizzolo 3, Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara 28, Castellammare del Golfo 20, Castelvetrano 69, Custonaci 10, Erice 100, Favignana 13, Gibellina 18, Marsala 329, Mazara del Vallo 358, Paceco 36, Pantelleria 6, Partanna 31, Petrosino 14, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 3, San Vito lo Capo 7, Santa Ninfa 1, Trapani 309, Valderice 75, Vita 0.

Il totale attuali positivi è di 1.616 casi. 133 deceduti.

I guariti sono in totale 4.679

I ricoverati in terapia intensiva sono 8, i ricoverati negli altri reparti Covid, 114.

I tamponi rapidi effettuati dal 28 Dicembre al 3 Gennaio sono 1038, mentre i test per la ricerca dell’antigene sono 786.

Dal 28 Dicembre al 3 Gennaio sono stati eseguiti in drive in 1936 tamponi, con 13 risultati positivi. All’aeroporto di Birgi sono stati fatti 242 tamponi, con zero positivi.