Coronavirus: risalgono i contagi in Italia e in Sicilia. Sono 555 i nuovi morti

Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 186mila test effettuati. Il tasso di positività è pari al 12,62% e le vittime sono 555. Le terapie intensive salgono di 27 unità, i ricoveri invece scendono di 415.

In Sicilia i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.299 e il totale da inizio epidemia sale così a 93.644.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.308. Attualmente positive sono 33.868 persone (+481). Sono 31 nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.412. I guariti ammontano invece a 57.364, 787 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.069 pazienti sono ricoverati con sintomi, 171 persone sono in terapia intensiva (+5).