Cisl FP: “Stabilizzati i 354 precari del Comune di Alcamo”

Sono stati stabilizzati i 354 precari del Comune di Alcamo. Lo rende noto il responsabile provinciale della Cisl FP Palermo Trapani, Marco Corrao, che sin dall’inizio, diversi anni fa, ha seguito questo iter. “Con soddisfazione – aggiunge – possiamo dire che si chiude una pagina lunghissima di incertezza per questi lavoratori, che assicurano servizi indispensabili negli uffici comunali”. Nel dettaglio a essere stabilizzati sono: 12 categoria D, 180 categoria C, 89 categoria B, 73 categoria A.

“Questo traguardo è stato reso possibile dalla sinergia fra il sindacato e l’amministrazione comunale – chiosa Corrao – a cui va un plauso per la disponibilità e l’impegno profuso. In particolare va rimarcata la dedizione del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi e di tutto il management comunale, che hanno lavorato insieme alle sigle sindacali per raggiungere questo risultato”.