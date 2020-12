Il 7 gennaio iniziano i saldi invernali 2021, tra norme anticovid e consigli per gli acquisti

Partiranno ufficialmente il 7 gennaio i saldi invernali in Sicilia. E’ quanto prevede il decreto firmato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Il governo Musumeci ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di spostare di qualche giorno l’avvio dei saldi sebbene le vendite di fine stagione sarebbero dovute iniziare il 2 gennaio come previsto dalla programmazione regionale. Spostamento reso necessario alla luce delle limitazioni e dei divieti all’esercizio di buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali, e agli spostamenti individuali imposti per le festività di fine anno dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni – spiega l’assessore Turano – e far iniziare i saldi il 7 gennaio dal momento che il 2 gennaio la Sicilia, come l’intero Paese, sarà ancora zona rossa e dunque interessata da forti limitazioni agli spostamenti. Inoltre in questo modo rimetteremo tutte le attività commerciali nelle stesse condizioni, considerato che il decreto legge del 18 dicembre nei primi giorni di gennaio dispone chiusure per alcuni esercizi commerciali e concede aperture per altri”.

Il decreto dell’assessore alle Attività produttive fissa la conclusione dei saldi invernali per il 15 marzo.

Nonostante il momento ancora delicato a causa dell’emergenza covid-19 che ha funestato il settore dell’abbigliamento nel 2020, i saldi invernali sono molto attesi dai consumatori, allettati, ovviamente, dall’idea di accedere ad acquisti a prezzi ribassati.

“Durante il lockdown, data l’impossibilità di spostarsi tra comuni e la chiusura dei negozi fisici –spiega Gaspare Ingargiola, segretario provinciale di CIFA Trapani – moltissimi consumatori si sono rivolti al commercio elettronico, allo shopping attraverso piattaforma digitale, stando comodamente a casa. I saldi rappresentano pertanto una leva importantissima per dare una scossa alla nostra economia e ad un settore, quello dell’abbigliamento, che rappresenta un’eccellenza del “made in Italy”. La nostra Confederazione – sottolinea Ingargiola – invita però i cittadini, desiderosi di fare acquisti a buon prezzo, a non cadere in scelte sbagliate”.

Saldi invernali 2021 e norme anti Covid-19. Quest’anno lo shopping risentirà ancora molto degli effetti della pandemia, con misure anticontagio e norme di contenimento che saranno ancora in vigore e che potrebbero dunque rendere più difficoltosi gli acquisti. CIFA Trapani pertanto invita i consumatori a rispettare le norme anti-covid. Dunque, obbligo di mascherina nei punti vendita per clienti e commessi (anche in camerino), frequente igienizzazione delle mani, distanza di sicurezza di almeno un metro, sia in fila per entrare che per pagare. Ciascun punto vendita dovrebbe indicare la capienza massima di persone ammesse all’interno e, fermo restando la possibilità di pagare in contanti, si ritiene comunque preferibile la modalità elettronica, interazione più igienica e controllata. A discrezione del punto vendita ci saranno regole in merito al cambio e alla prova in camerino. I vestiti sono sicuri, a detta di virologi la possibilità effettiva di essere infettati attraverso il contatto coi tessuti è molto limitata.

Saldi invernali 2021 e consigli per gli acquisti. Come ogni anno però bisogna però fare attenzione agli “acquisti facili” per non cadere in scelte sbagliate. Pertanto si consiglia di controllare i prezzi prima dell’inizio dei saldi: alcuni negozi potrebbero proporre infatti capi scontati, ma di vecchie collezioni o avanzati in magazzino e non della stagione in corso. Un metodo efficace è quello di fotografare il prezzo dei capi prima dei saldi in modo da avere prova certa dello sconto applicato dall’esercente. Problemi o scorrettezze potrebbero essere denunciate ai vigili urbani o alle varie associazione dei consumatori. La Sezione di CIFA Trapani mette a disposizione dei consumatori i propri consulenti ed esperti legali in materia rivolgendosi ai propri uffici di via Salemi n.187 (email: segreteriatrapani@cifaitalia.info).