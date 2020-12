Donna in mare al Porto di Marsala urla “aiuto”, giovani allertano la Capitaneria

Nonostante le bizze del tempo, questa mattina doveva essere una giornata di pesca tranquilli per un gruppo di amici di 20 anni circa, al Porto di Marsala. Una mattina come tante fino a quando non hanno sentito una voce, voce di donna che chiedeva aiuto.

In pochi secondi, i ragazzi riescono ad individuare una donna che gridava aiuto, in mare, mentre cercava di nuotare nell’acqua molto fredda. I giovani hanno così subito avvertito gli altri marinai del Porto che hanno avvisato la Capitaneria di Porto, cercando sempre di monitorare la donna, una signora di mezza età, apparentemente.

La Guardia Costiera, a bordo di un loro mezzo, si sono recati subito sul posto e l’hanno messa in salvo, prima facendola salire sul natante e poi portandola a terra. Qui, sono stati chiamati ulteriori soccorsi per capire lo stato di salute della donna e un eventuale rischio ipotermia. Adesso bisognerà capire perchè la donna era in mare, se era caduta accidentalmente o meno.