Vaccini anti-Covid, anche per Marsala le prime dosi ad operatori del “Paolo Borsellino”

C’era tanta attesa al Covid Hospital di Marsala per l’arrivo dei vaccini anti-Covid che ieri sono sbarcati sull’isola. La prima dose è stata iniettata ieri al primario del Pronto Soccorso di Palermo e via vai agli altri soggetti in prima linea, naturalmente si inizia con settore sanitario e poi con quello socio-sanitario (case di cura, RSA, ecc.).

Anche il sindaco Massimo Grillo, in un incotro avvenuto con il Commissario dell’Asp di Trapani, sperava nell’arrivo al più presto dei vaccini per dare il via alla campagna a gennaio.

Possiamo dire che, c’è stato un anticipo nei tempi. Oggi infatti i primi 10 operatori sanitari del “Paolo Borsellino” di Marsala sono stati vaccinati nel Cvid Hospital del capoluogo siciliano nella prima tranche di dosi anti-Covid. Medici, infermieri e operatori del nosocomio di contrada Cardilla tra foto e sorrisi, affrontano questo nuovo percorso per vedere la fine della pandemia.