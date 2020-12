Ancora problemi idrici a Marsala. Una lettrice, residente in zona Stadio, segnala che in via Segesta e dintorni, dal 21 dicembre manca l’acqua. “L’ufficio acquedotto non risponde al telefono – scrive la cittadina – il sindaco o fa finta di sapere o non sa. Resta di fatto che l’intero isolato è senza acqua ancora ad oggi”.