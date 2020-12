Decreto Natale: controlli a tappeto e c’è anche il drone. L’appello di Grillo: “Rispettiamo le regole”

Da stamattina, il corpo di Polizia Municipale di Marsala è impegnato su tutto il territorio comunale con diverse pattuglie, avvalendosi anche di un drone per una migliore attività di sorveglianza e per verificare la correttezza dei comportamenti della cittadinanza. Tutto ciò, per monitorare il rispetto delle restrizioni previste nel Decreto Natale, in vigore dalla giornata di oggi.

“Attualmente, i vigili stanno svolgendo sia attività di informazione che repressione, afferma il comandante Vincenzo Menfi -. Agli esercenti che possono restare aperti è stato anche reso noto che sorvolerà il drone per evitare il formarsi di assembramenti, ma diverse sanzioni sono state elevate già in questa prima mattinata”. Alcune hanno pure riguardato attività commerciali che erano aperte al pubblico, contrariamente a quanto dispone la normativa anti-Covid in vigore. Le sanzioni vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 3000 euro, con conseguente chiusura del punto vendita.

Il sindaco Massimo Grillo ha lanciato un appello ai cittadini lilybetani: “Com’è noto, da oggi e per le prossime giornate festive siamo in zona rossa. Tutti hanno l’obbligo di limitare gli spostamenti e uscire da casa solo se necessario, tenuto conto che restare a distanza e utilizzare le mascherine contrastano la diffusione del contagio. Pertanto, invito tutti a seguire le regole imposte dalle nuove restrizioni anti-Covid, al fine di trascorrere in sicurezza questo Santo Natale. Le Forze dell’Ordine continueranno a svolgere un’importante attività di prevenzione, ma severi controlli sono già in corso a tutela della salute di tutti”.