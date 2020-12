Al Damiani di Marsala libri in comodato per 300 studenti

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Abele Damiani” di Marsala è la prima scuola in provincia di Trapani che in questi giorni sta provvedendo alla distribuzione di supporti didattici disciplinari a circa trecento alunni delle classi prime, seconde e terze, compresi gli allievi convittori che alloggiano al “College Damiani”.

Dopo aver fornito oltre trecento strumenti digitali tra pc portatili, tablet e schede Sim, per supportare la didattica a distanza, grazie al Progetto PON/FSE “Libri per tutti al Damiani”, la scuola ha potuto acquistare anche libri, dizionari, materiali e kit didattici da concedere in comodato d’uso agli alunni in condizioni di svantaggio e non.

In una fase storica di grande difficoltà come quella che stiamo vivendo, accentuata dalle conseguenze della pandemia, il progetto avviato dall’Abele Damiani si prefigge come obiettivo principale quello di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, con misure orientate alla giustizia sociale e all’affermazione delle pari opportunità.

Potranno beneficiare di queste risorse anche gli alunni delle scuole secondarie di primo grado che per primi effettueranno l’iscrizione all’I.I.S.”Abele Damiani” (Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Professionale per l’agricoltura e l’ambiente) per il prossimo anno scolastico. La sfida accolta dall’Abele Damiani è quella di creare una scuola sempre più inclusiva, capace di dare a tutti gli alunni gli strumenti di cui necessitano secondo un principio di equità: una scuola per tutti.