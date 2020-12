Grillo ai bambini di Marsala: “Scegliete il vostro regalo per il nuovo anno”

“I bambini non sono solo il futuro, sono il presente della nostra città. Marsala ha bisogno di ripensarsi e lo può fare anche grazie a uno sguardo nuovo, lo sguardo dei propri piccoli”. Con queste parole il sindaco Massimo Grillo introduce i contenuti di un’iniziativa pensato per i bambini di Marsala, da realizzare a partire dal prossimo anno.

“L’altro giorno – prosegue il primo cittadino – ho visto passare un bambino, per strada, mano nella mano con la propria mamma e ho visto tutta la gioia di vivere e l’allegria trattenute non solo dalla mascherina, ma anche dalla mancanza di spazi dedicati ai bambini, a loro misura, nella nostra città. Da qui l’idea di far fare alla città di Marsala un regalo ai propri bambini. Non solo; ma di farlo scegliere direttamente a loro, attraverso un piccolo referendum che terremo nelle scuole con l’aiuto degli insegnanti. Entro il prossimo mese di gennaio faremo avere agli insegnanti il regolamento e le modalità di partecipazione al voto. Credo che sia un modo diretto e molto bello per abituare fin dai primi anni i bambini a partecipare alla vita della città, a sentire la città come propria, uno spazio condiviso in cui realizzare le proprie idee. I bambini potranno scegliere se “ricevere” un parco urbano attrezzato con i giochi o una sala multimediale oppure ancora… fare una proposta a piacere. Nell’ambito del bilancio del Comune, tra le pochissime risorse disponibili per il 2021, ho trovato un contributo di 69000 euro che verrà dedicato proprio alla realizzazione di questo regalo che la città farà ai propri bambini.

Di seguito la lettera integrale che il sindaco Grillo ha scritto per i bambini di Marsala: