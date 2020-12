Buoni spesa in erogazione a Marsala, 1072 i beneficiari

L’Ufficio Solidarietà sociale ha avviato da oggi la distribuzione a 1072 cittadini beneficiari dei buoni spesa elettronici Regionali correlati all’emergenza COVID-19.

“Si tratta di un intervento programmato – precisa il sindaco Massimo Grillo – che vuole dare a tante famiglie bisognose la possibilità di trascorrere il periodo di fine anno in maniera più serena. Da parte nostra abbiamo già avviato un’azione di rimodulazione dell’interno Settore dei Servizi Sociali perché riteniamo che aiutare i più bisognosi e/o le persone in stato di difficoltà è uno dei compiti precipui di ogni Amministrazione”.

Le somme impegnate per l’elargizione di questi contributi sono a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, per l’acquisto di farmaci e di beni di prima necessità tramite il Codice voucher ed il relativo PIN inviato per messaggio sul numero di cellulare comunicato in sede di domanda.

Il valore del buono è stato riproporzionato secondo la disponibilità della somma residua di 166.973,48 € assegnata dalla Regione.

Il buono ha validità da oggi, 23 dicembre 2020, e fino al 31 gennaio 2021 ed è utilizzabile presso i sotto elencati esercenti convenzionati con il Comune.

Come precedentemente anticipato, inoltre, la giunta Grillo ha anche stanziato ulteriori 20.000 euro, che vanno ad integrare il suddetto fondo, avendo scelto di utilizzare minori risorse per gli addobbi natalizi. Circa 200 cittadini, pertanto, riceveranno anche un buono natalizio di 80 euro e in particolare le famiglie più numerose e con figli minori.