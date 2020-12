Invecchiare bene con gli integratori alimentari

Il processo di invecchiamento fa parte del normale ciclo naturale della vita. Sebbene negli ultimi decenni durante la terza età la qualità della vita sia notevolmente migliorata, i problemi di salute legati agli anni non sonoda sottovalutare. L’integrazione di sostanze nutrienti per prevenire il processo di invecchiamento biologico è una vasta area di ricerca nel settore della nutraceutica.

Mentre non può essere fermato il processo di invecchiamento che porta con sé cambiamenti biochimici e fisiologici, la possibilità di rallentare e allontanare il rischio di disturbi e patologie legate all’età sembra diventata una realtà grazie anche agli integratori alimentari.

Le sostanze carenti nelle persone anziane

Dopo i 50 anni nella maggioranza dei casi si comincia ad avere piccoli disturbi e sintomi legati all’invecchiamentoo alla logorazione dei tessuti, quando non proprio a vere patologie: gli integratori alimentari sono degli ottimi alleati della salute in quanto aiutano a fornire inutrimenti che, con l’avanzare dell’età, iniziano ad essere carenti.

Molte vitamine, come il gruppo delle vitamine B e minerali come il Magnesio, utile a contrastare la stanchezza fisica e mentale, diventano sempre più importanti con il passare degli anni , ma anche sostanze fitoterapiche, come gli estratti di Boswellia, Zenzero e Centella hanno recentemente dimostrato di possedere proprietà importanti per le articolazioni

Infatti tra i disturbi più comuni che interessano il corpo umano dopo i 50 anni, ci sono i disturbi articolari che possono essere efficacemente affrontati anche grazie agli integratori. L’azienda produttrice di integratori alimentari Leonardo Medica fornisce in catalogo una gamma di prodotti dedicati ai disturbi articolari, efficaci nel mantenimento del tessuto cartilagineo e conseguentemente della buona funzionalità delle articolazioni.