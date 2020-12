Stop ai concorsi per il Comune, Marsala Coraggiosa chiede a Grillo di ripensarci

Dopo il gruppo consiliare Cento Passi per la Sicilia – Marsala Europea, anche il movimento politico Marsala Coraggiosa interviene sull’annullamento dei concorsi per i dirigenti comunali, annunciato la scorsa settimana dal sindaco Massimo Grillo.

“Apprendiamo con rammarico che il neo sindaco di Marsala Massimo Grillo ha preferito annullare i concorsi pubblici, con la scusante del covid-19 – si legge nella nota -. I concorsi erano stati già programmati e pronti per esser avviati, con relativi pareri tecnici. I concorsi pubblici sono un’occasione importante per i disoccupati della nostra città, da anni non vengono espletati e questa poteva essere un’importante occasione per i nostri giovani, laureati e non, di poter conquistare per merito un posto pubblico, senza necessariamente emigrare al nord o chiedere il “supporto” al politico di turno”.

Alla luce di ciò, Marsala Coraggiosa chiede al sindaco e alla sua amministrazione di rivedere questa posizione, nonché “di abbandonare le vecchie logiche politiche dell’assunzione “a comando”, attraverso “nomine dirette dal sindaco” o ancora peggio con l’intermediazione di società interinali”.

“Chiediamo semplicemente – conclude la nota di Marsala Coraggiosa – di rispettare l’art, 97 della Costituzione che prevede che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi con commissioni esaminatrici trasparenti e, si suppone, di alto profilo. Nel 2020 non possiamo tornare indietro, non possiamo togliere quest’opportunità ai nostri giovani. Siamo stanchi di vederli emigrare e cercare la meritocrazia altrove”.