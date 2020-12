Un’esplosione si è verificata questa sera a Marsala. L’episodio è avvenuto in un appartamento di via dei Normanni, in zona Stadio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi. Con ogni probabilità si è trattato di un flash fire che ha investito un uomo in cucina. Ferito, il soggetto in questione è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale per le cure del caso.