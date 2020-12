Batticuore…batti, a Marsala screening e controlli gratuiti per i meno abbienti

L’Associazione Onlus Batticuore…batti, fondata diversi anni addietro dal primario della Cardiologia di Marsala, Gaspare Rubino e dal compianto presidente Enzo Marino; nonché da un gruppo di volontari profondi sostenitori della prevenzione in ambito cardiaco per limitare il numero dei decessi, si impegna da adesso anche nel sociale.

La decisione è stata comunicata al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, dall’attuale presidente, Gaspare Rubino e dal segretario-tesoriere, Giovanni Scavone.

“Apprendo con entusiasmo che l’Associazione Batticuore… batti oltre che da tanto tempo opera nel sociale promuovendo screening e controlli gratuiti per i meno abbienti che hanno problemi cardiologici, ha anche deciso di aiutare materialmente chi vive in uno stato di difficoltà – precisa il sindaco Grillo -. E’ una nobile decisione che qualifica ancor più questo gruppo di volontari”.

Una scelta presa all’unanimità dall’Associazione Batticuore…batti che ampia le linee d’azione di questa piccola ma significativa organizzazione sanitaria divenuta ormai una splendida realtà del territorio.

“Il nostro obiettivo – sottolinea il Presidente Gaspare Rubino, direttore della divisione di cardiologia e dell’Utic dell’Ospedale “Paolo Borsellino” – fin dalla fondazione è stato quello, oltre che di attuare campagne di prevenzione, anche di venire incontro ai più bisognosi che hanno avuto necessità di cure specialistiche perché affetti da cardiopatie. Quest’anno a causa del Covid-19 abbiamo dovuto limitare la nostra attività in ambito sanitario. Da qui la decisione di intervenire nel sociale con l’elargizione di contribuiti economici in favore di persone in stato di effettiva indigenza”.

Associazione e Amministrazione hanno concordato che non appena superata l’emergenza verrà ripresa l’attività preventiva di screening che interesserà anche la fascia pediatrica della popolazione marsalese.