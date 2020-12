Alle Cantine Fina cantanti per un giorno. Un video per augurare un “Natale essenziale”

Una bella iniziativa quella delle Cantine Fina di Marsala, che per promuovere il proprio brand, ha pensato a un modo sereno ma anche autoironico per augurare a tutti un Natale di pace, soprattutto in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

“Ci piace pensare che non sarà un Natale diverso, ma un Natale speciale, fatto dell’essenziale; in cui le parole speranza e desiderio saranno protagoniste e quando si desidera forte e soprattuto in coro, qualcosa di bello prima o poi accadrà. Per voi, quest’anno, ci siamo messi in gioco e siamo diventati ‘cantanti per in giorno’, con l’augurio di donarvi una risata spensierata. Buon Natale da tutto il team Fina” è il messaggio della famiglia che negli anni ha creato un marchio giovane, diventato sempre più forte sul territorio e oltre.

E come “cantanti per un giorno”, i protagonisti si sono messi in gioco reinterpretando con un videoclip “Merry christmas and happy new year”.

GUARDA IL VIDEO:

A supportarli nella realizzazione del brano, i musicisti Vincenzo Scardino (chitarre acustiche, elettriche e cori), Dario Silvia (pianoforte e tastiere), Gianluca Pantaleo (basso), Dario Li Voti (batteria, arrangiamento mix audio e mastering); voci a cura di Vincenzo Scardino. Video realizzato da Gioacchino Migliore. Per la realizzazione del video sono state adottate tutte le misure di precauzione.