Il 2020 per la Sigel Volley Marsala si chiude a Pinerolo sabato sera

Si chiude in Piemonte il 2020 di gare ufficiali della Sigel Marsala Volley. In controtendenza con quanto verificatosi nelle passate stagioni, niente tour de force, almeno per quanto concerne la serie A2 femminile, tra Santo Stefano e fine anno. La Sigel, domani sera, in anticipo a Pinerolo, si prefigge il controsorpasso e di cancellare con un colpo di spugna l’ultima esibizione di torneo, quando domenica scorsa un lanciatissimo Mondovì ha sbancato il PalaBellina senza che le azzurre potessero opporre resistenza. Il terzo posto momentaneo al netto di undici incontri non può che inorgoglire ed è la giusta ricompensa ai sacrifici settimanali, fatti anche di rinunce, da parte delle donne di coach Amadio. Eurospin Ford Sara Pinerolo allenato da coach Marchiaro e Sigel Marsala si affrontano per la 16^ giornata (7°turno del girone discendente).

Un paradosso che le contendenti che occupano seconda e terza piazza nell’Ovest, si affrontino senza aver giocato ancora l’incontro di andata che era l’impianto del PalaBellina a dover ospitare. Al Palazzetto dello Sport di Pinerolo, che si presenterà con la misura restrittiva delle “porte chiuse”; l’incontro potrà essere seguito in live streaming su “LVF TV”, la Official Tv della Lega Volley Femminile, andamento in tempo reale dell’incontro sul sito www.legavolleyfemminile.it o dalla app della Lega Volley Femminile. Domani, 19 dicembre, alle ore 20,30 i direttori di gara deputati a dirigere l’incontro in oggetto saranno Andrea Clemente di Parma e Rachela Pristerà di Torino.