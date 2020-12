Rosanna Genna lascia Fratelli d’Italia, adesione tecnica di Ferrantelli a Via

Primo caso politico all’interno della maggioranza consiliare a Marsala. La notizia era nell’aria da giorni, ma la consigliera Rosanna Genna ha atteso la prima seduta utile per annunciare ufficialmente a Sala delle Lapidi la propria decisione di prendere le distanze da Fratelli d’Italia. La Genna ha affermato di non riconoscere in Michele Milazzo un assessore che sia diretta espressione del partito di Giorgia Meloni, sottolineando che lo stesso risulta tra i fondatori del movimento Noi Marsalesi e che alle amministrative aveva sostenuto la candidatura al Consiglio comunale di Gabriele Di Pietra. “Diciamo che il sindaco ha ricevuto un prestito da Fratelli d’Italia e ha nominato un suo amico. Dunque, Fratelli d’Italia ha un assessore in giunta, ma non ha più un consigliere comunale che si chiama Rosanna Genna. Le vere persone coerenti che hanno sempre rappresentato la destra vanno via, mentre aderisce una persona molto rispettabile, che però non fa assolutamente riferimento al partito che rappresentavo. […] Mando gli auguri a questa amministrazione, perchè sicuramente ci saranno problemi per tappezzare i buchi di questa maggioranza”.

Rosanna Genna va dunque a confluire nel Gruppo Misto, mentre Fratelli d’Italia non ha più un gruppo consiliare. Ne prende atto Pino Ferrantelli (eletto con FdI), che annuncia la propria adesione tecnica al movimento Via del senatore Nino Papania, scegliendo di confluire nel gruppo di cui fanno parte Antonio Vinci e Andrea Marino.

La seduta, iniziata con un commosso ricordo del segretario generale Bernardo Triolo, è proseguita con l’elezione dei componenti della commissione elettorale. L’assemblea ha votato per Michele Accardi, Piergiorgio Giacalone e Mario Rodriquez, mentre Rosanna Genna, Gabriele Di Pietra e Leo Orlando fungeranno da supplenti. A scanso di equivoci, il consigliere Flavio Coppola ha preso la parola, sottolineando l’opportunità di continuare sulla linea del sorteggio per quanto riguarda gli scrutatori in occasione di referendum o consultazioni elettorali. Lo stesso Flavio Coppola e Gabriele Di Pietra sono invece stati eletti nella commissione per la designazione dei giudici popolari.

A seguire, l’aula ha votato l’approvazione di due debiti fuori bilancio per complessivi 170 mila euro. Prima della conclusione dei lavori, cui hanno anche partecipato il vicesindaco Paolo Ruggieri e l’assessore ai lavori pubblici, Arturo Galfano, il presidente Sturiano ha posto in discussione la delibera inerente il Piano triennale delle Opere pubbliche e comunicato che il Consiglio comunale tornerà a riunirsi già questo pomeriggio alle ore 17,00 e lo farà anche nei pomeriggi di lunedì 21 e martedì 22 dicembre, con inizio alle ore 16,30.