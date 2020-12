Covid, la Conferenza di Sindaci: “In grado di fronteggiare l’emergenza”. A gennaio al via coi vaccini per 400 persone

La Città di Marsala con il suo Ospedale è in prima linea in Provincia per fronteggiare la seconda ondata della pandemia Covid-19. Nel corso di una riunione tenutasi in video conferenza i sindaci della Provincia unitamente al commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, hanno fatto il punto della situazione valutando quanto è già stato posto in essere e quanto da fare nel prossimo futuro. Su questo importante piano di azione l’Amministrazione Grillo, attraverso il vice sindaco Paolo Ruggieri, che ha partecipato all’incontro, ha espresso apprezzamento.

“La Conferenza dei Sindaci è stata importante – precisa Ruggieri – per fare il punto su quanto viene posto in essere in provincia per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Abbiamo avuto conferma ad esempio che, allo stato, nel nostro Ospedale sono operativi 90 posti Covid di degenza ordinaria ed appreso che di questi 41 ancora sono liberi e che dei 30 di terapia intensiva solo 6 sono occupati. Ciò significa che allo stato si è in grado di fronteggiare l’emergenza considerato anche che in Provincia vi sono altri posti per la degenza ordinaria a Mazara e per le post acuzie a Salemi ed Erice. Altro argomento centrale della riunione è stato quello della campagna vaccinale anti-Covid che partirà nei primi giorni del prossimo anno. A tal riguardo abbiamo accolto con soddisfazione la notizia che verranno vaccinate circa 400 persone al giorno con priorità per il personale sanitario e gli anziani residenti nelle strutture socio-sanitarie residenziali. Infine – conclude il braccio destro del primo cittadino – è stata posta l’attenzione sulle Unità Operative complesse di Anestesia e sui Pronto Soccorso che l’Asp ritiene debbano avere due distinti Direttori di Dipartimento e su questo punto all’o.d.g. ci siamo espressi favorevolmente”.