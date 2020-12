Coronavirus in Italia: quasi 18 mila nuovi positivi. Cala la curva dei contagi in Sicilia

Ancora più guarigioni che nuovi contagi, in Italia, nelle ultime 24 ore. Sono stati quasi 18 mila i positivi riscontrati nel più recente report del Ministero della Salute, con 674 decessi, che portano il totale a 67.894. Il Veneto resta la regione con il maggior numero di contagi giornalieri (+4.211), davanti alla Lombardia (+2.744) e all’Emilia Romagna (+1.745).

Cominciano a diminuire i nuovi positivi in Sicilia, finalmente sotto quota 1000 (+731 nelle ultime 24 ore). Anche i decessi sono stati di numero inferiore alle ultime giornate (22), mentre i guariti sono stati 1.532. I ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’isola sono 1.273, di cui 182 in terapia intensiva e 1.091 nei reparti Covid. Complessivamente, i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati 1.126.037, con 755.132 test per la ricerca dell’antigene.

Questo, invece, il quadro dei nuovi positivi nelle nove province siciliane: Trapani +29, Palermo +116, Agrigento +27, Caltanissetta +15, Enna +17, Ragusa +41, Siracusa +41, Catania +356, Messina +89.