“Nessun morto nè incendio grave a Favignana, l’assurdità è che non ci sia un Presidio dei Vigili del Fuoco”. Il racconto del sindaco

Si era diffusa la notizia poco fa di un vasto incendio che avrebbe distrutto una falegnameria e che per la importanza del rogo, per domare le fiamme era stato necessario un massiccio intervento da parte di alcune squadre dei Vigili del fuoco di Trapani. Si era anche detto che nell’incendio una persona avesse perso la vita. Abbiamo contattato il sindaco delle Egadi Francesco Forgione al quale abbiamo chiesto di raccontarci l’accaduto quasi in diretta . “Non è accaduto niente di grave, nessun morto, nessun ferito. Si è trattato di un incendio abbastanza circostanziato che ha interessato una casa in un vicolo di Favignana, per l’esattezza in via Cimarosa. Le fiamme sono state domate anche con l’aiuto della protezione Civile che per fortuna ha un presidio fisso nell’isola. Questo, semmai, è il vero problema. Se accade un incendio, come quello di oggi ad esempio, devono comunque intervenire i Vigili del Fuoco di Trapani, devono imbarcarsi e raggiungere il posto. Un mese fa ho parlato con il Prefetto, è assurdo che non ci sia un presidio fisso. In tutte le Egadi è così”.

Altri favignanesi, prontamente contattati, hanno detto che in Estate i vigili del fuoco sono presenti sull’Isola. “In Inverno, se scoppia un incendio, si deve aspettare comunque l’arrivo delle squadre provenienti da Trapani dato che i mezzi a disposizione della Protezione Civile non sono paragonabili a quelli in dotazione ai militari.