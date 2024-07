Sud Chiama Nord, a Trapani aderiscono i consiglieri comunali Tumbarello e Daidone

Si è tenuta a Trapani la conferenza stampa che ha visto la partecipazione del leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, del coordinatore regionale Danilo Lo Giudice. L’evento ha segnato un’importante tappa per il movimento con l’annuncio dell’adesione al progetto politico dei consiglieri comunali Salvo Daidone e Sonia Tumbarello. Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha sottolineato l’importanza di un lavoro di squadra e di una presenza capillare sul territorio per garantire una rappresentanza efficace e competitiva. “Stiamo lavorando, ha affermato Lo Giudice, per radicare ulteriormente la nostra presenza. La nostra ambizione è di consolidarci come forza politica radicata nei comuni siciliani, in modo da rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e rappresentarli al meglio. Avevamo già avviato una interlocuzione nei mesi scorsi con Salvo e Sonia e siamo felici che oggi si possa ufficializzare una condivisione di intenti e di valori nell’interesse comune”.

Il consigliere Salvo Daidone ha condiviso la sua visione: “Faccio politica già da un po’ di tempo e ho imparato che non bisogna fermarsi al primo ostacolo. I problemi sono tantissimi a Trapani ed è importante avere un punto di riferimento anche alla regione. Credo fermamente che Cateno De Luca sarà il prossimo presidente della Regione. Per noi rappresenta un punto di riferimento. Già lo era, ma adesso in maniera concreta e ufficiale. La politica deve dare risposte e noi lavoriamo per questo. Se siamo dentro il consiglio comunale di Trapani, lo siamo perché i cittadini hanno creduto in noi e quindi noi dobbiamo essere a disposizione”. Entusiasmo, per l’inizio di questo nuovo percorso, è stato espresso dalla consigliera Sonia Tumbarello: “Siamo orgogliosi di iniziare a far parte di questa grande forza politica, perché Cateno è una forza politica e noi abbiamo sposato e sposeremo anche in futuro il suo progetto politico“.

“Noi – ha affermato De Luca – non abbiamo la passione per il gioco dei soldatini. Chi sta sul territorio conosce le esigenze del territorio e è giusto che si autodetermini. A Trapani, abbiamo ottenuto un buon risultato alle Europee e, facendo un passo indietro, alle regionali abbiamo mancato per poco il seggio e non avevamo rappresentati di spicco. Oggi quindi alla luce del percorso fatto è ovvio che il risultato può essere diverso. Stare con noi non è una scelta semplice; siamo uomini e donne di battaglia che sono sul campo per dare una spallata al sistema. Scegliere Sud Chiama Nord non è una scelta conveniente… siamo sul fronte opposto del governo del ‘tirare a campare’. Nasciamo per amministrare e per lasciare un segno tangibile. Anche a Trapani stiamo creando le condizioni per avere una rappresentanza di Sud Chiama Nord al Parlamento Siciliano in occasione delle regionali. Il progetto De Luca Sindaco di Sicilia va avanti, e ad ottobre inizieremo un percorso importante. Con il vostro ingresso – ha concluso il sindaco di Taormina e deputato regionale rivolgendosi ai due consiglieri – anche a Trapani iniziamo una nuova fase”.