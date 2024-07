Meteo in Sicilia: aumenta il caldo nel week-end, ma potrebbe anche piovere

L’anticiclone africano torna a farsi sentire al Sud, con temperature che si preannunciano molto elevate nel fine settimana e fino ai primi di agosto. Molto elevati i valori massimi in tutta la Sicilia, con allerta arancione per incendi e ondate di calore in tutte e nove le province dell’isola. Il bollettino della Protezione Civile Regionale, tuttavia, fa presente che per la giornata di domani, sabato 27 luglio, il caldo potrà essere accompagnato da qualche rovescio temporalesco, soprattutto nel pomeriggio sui rilievi.

Avviso Rischio Idrogeologico per piogge o temporali – Fonte: Protezione Civile Regionale