Sport e solidarietà, si consolida la sinergia tra Fenici Rugby e Avis Marsala

Si rafforza il legame tra le Associazioni “Fenici Rugby” e “Avis” di Marsala, per promuovere assieme iniziative nel segno della solidarietà. Lo staff dirigenziale e alcuni atleti – guidati dal presidente e donatore Moreno Debiasi – sono stati ricevuti nella sede sociale di via Bruzzesi, per proseguire nella collaborazione già collaudata in diverse edizioni del torneo “MilleMete”, ma che si vuole rafforzare. Ad accoglierli il presidente Luciano Rosas, che ha avuto parole di apprezzamento per la generosità e l’operatività dei “Fenici Rugby”, contando anche su di loro per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta di sangue. Un impegno comune, quindi, volto a coniugare sport e salute con donazione e benessere. Lo scambio di doni ha chiuso il piacevole incontro.