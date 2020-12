Coronavirus: in Italia 18.236 nuovi casi, in Sicilia 872

Oggi il bollettino del ministero della Sanità registra in Italia 18.236 nuovi casi di Coronavirus e 683 morti. Ieri i contagi sono stati 17.572 (con 199.489 tamponi) e i morti 680.

I tamponi sono 185.320, il tasso di positività risale al 9,8%. I dimessi e guariti sono 27.913 nelle ultime 24 ore, con una decrescita di -10.363.

Incremento di 872 casi positivi oggi in Sicilia. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo. I ricoverati in rianimazione sono scesi a 179 con un decremento di 4 unità e i degenti in malattia infettive sono scesi a 1.131 con un decremento che si accompagna a 97 dimissioni, “che è un numero importante”, ha spiegato Razza. Sono 28 i deceduti di oggi. Inoltre, 1.300 sono i guariti, un numero significativo perché il delta tra positivi e guariti segnala una potenziale regressione della curva. In Sicilia ogni 10 mila abitanti ci sono 156.29 infetti.

In Provincia di Trapani le statistiche Coronavirus evidenziano +29 casi per un totale – però da inizio pandemia – di 5.411.