Coronavirus: 17.572 casi in più in Italia, con 680 decessi. In Sicilia 1.065 nuovi contagi

Ulteriore incremento di positivi al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono stati 17.572, con altri 680 decessi. Si tratta di numeri ancora alti, rispetto alle aspettative di qualche settimana fa, quando sembrava che la curva dei contagi potesse abbassarsi più rapidamente. A parziale consolazione, va detto che continuano ad aumentare anche i guariti, 34.445 nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi positivi continua ad essere il Veneto (+3.817), davanti a Lombardia (+2.294) e Puglia (+1.388), che un po’ a sorpresa supera Emilia Romagna, Lazio e Piemonte (tutte tre poco sopra i 1.200 contagi giornalieri). La Sicilia continua ad attestarsi sopra quota mille (precisamente, +1.065), con 29 decessi e 1.829 guariti nelle ultime 24 ore. I ricoveri ospedalieri sono 1.371, di cui 183 in terapia intensiva e 1.188 presso i reparti Covid. Sono invece 33.805 i soggetti in isolamento domiciliare obbligato. Per quanto riguarda la nove province, si registrano 52 casi in più a Trapani, 285 a Palermo, 253 a Messina, 297 a Catania, 69 a Siracusa, 32 a Ragusa, 11 a Enna, 30 a Caltanissetta, 36 a Agrigento. Condividi su: