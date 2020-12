Al via le iscrizioni alla XV edizione del Concorso “Il Presepe più bello – Città di Marsala”. Tante le novità

Sono aperte le iscrizioni alla XV edizione del Concorso “Il Presepe più bello 2020 – Città di Marsala” (dedicato ad Enrico Piccione), organizzato dall’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” di Marsala, presieduta da don Filippo Romano. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale o in Parrocchia.

La novità – vista l’emergenza sanitaria mondiale – sarà una edizione “smart”, data l’impossibilità di visionare in presenza, da parte della giuria, dei presepi realizzati.

Il concorso si divide in quattro categorie:

1 – CONCORSO TRADIZIONALE. Una giuria di esperti valuterà le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2020”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.). Per partecipare è semplice, basta mandare al 328.9138318 o 347.1846757: 4 foto (panoramica, natività, due dei particolari), 1 video (max 2 minuti), 1 foto con l’artista accanto al presepe realizzato.

2 – IL PRESEPE IN VETRINA. Novità di questa edizione. Per incentivare le attività commerciali a realizzare il presepe “in vetrina”, l’organizzazione ha attenzionato questa nuova categoria. Per partecipare è semplice, basta chiamare i seguenti numeri: 328.9138318 – 347.1846757, indicando l’indirizzo e il nome dell’attività.

3 – IL PRESEPE PIU’ CLICCATO SU FACEBOOK. Tutte le foto dei iscritti al concorso – sia tradizionale che quello del presepe in vetrina – dopo Natale, verranno caricati sulla Pagina…

4 – DISEGNA IL TUO PRESEPE. Un’altra novità di questa edizione è riservata a tutte le scuole marsalesi di ogni ordine e grado. Gli alunni – singolarmente o in lavoro di gruppo – potranno disegnare, colorare o dipingere un elaborato sulla nascita di Gesù. Non ci sono vincoli di dimensioni o materiale da usare, solo tanta fantasia e inventiva. Entro il 23 dicembre 2020 le scuole che aderiranno a questa iniziativa dovranno inviare i loro elaborati: tramite posta (Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio”, contrada Strasatti n.1120 – 91025, Marsala), tramite e-mail (ass.stelladibetlemme@virgiloo.it)

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 328.9138318 o 347.1846757.



Subito dopo il 26 dicembre, gli organizzatori, assieme ad una giuria di esperti, esamineranno tutto il materiale pervenuto e successivamente sarà comunicata la data della premiazione che si terrà a gennaio.

L’associazione “Stella di Betlemme”

Il concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” (dedicato ad Enrico Piccione), organizzato negli anni da Calogero Ferreri (ora vice presidente dell’associazione), è giunto alla quindicesima edizione. Tutte le edizioni sono state un continuo crescendo, da tutti i punti di vista. Oltre cinquanta negli ultimi anni i presepi in gara, oltre cinquanta famiglie che hanno messo a disposizione degli organizzatori e della giuria i loro lavori, mettendo l’arte, le idee e l’amore a disposizione di questa manifestazione che ormai è diventata un appuntamento importante per il territorio.

Le quattordici edizioni precedenti sono state vinte da: Calogero Ferreri, Giovanni Di Dia, Salvatore Montalbano, Elena La Rosa, Michele Sorrentino, Anna Maria Licari, Stefano Saladino, Gaspare Veltri, Salvatore Donato, Stefano Titone, Enza Licari, Salvatore Donato, Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (due presepi ad ex-aequo) e l’anno scorso – per la seconda volta – da Stefano Titone. La prima edizione del concorso è stata ideata e realizzata da Enrico Piccione e vinta proprio da Calogero Ferreri.