Gli addobbi a Marsala: il progetto e i costi del primo Natale della Giunta Grillo

Dopo un po’ di tira e molla, tra la proposta di austerity della maggioranza consiliare e le aspettative degli esercenti del centro storico, l’amministrazione Grillo sembra aver scelto di posizionarsi in mezzo. Gli addobbi natalizi, dunque, ci saranno, come del resto è apparso chiaro già venerdì pomeriggio con l’installazione in piazza della Repubblica del tradizionale albero, realizzato con una struttura metallica stilizzata di circa 12 metri che comprende un’illuminazione tricolore che sta facendo molto discutere sui social.

Dalla delibera approvata dalla giunta municipale emerge adesso che verranno altri alberi in piazza Matteotti, piazza della Vittoria e davanti 15 parrocchie distribuite tra il centro e le contrade cittadine: Maria SS. Ausiliatrice (via San Giovanni Bosco), San Francesco di Paola (Corso Calatafimi e contrada Sant’Anna), Madonna della Sapienza (Sappusi), Maria SS. Bambina, Maria SS. Addolorata (Strasatt), Maria SS. Della Cava (Ciavolo), Santa Maria delle Grazie al Puleo, SS. Filippo e Giacomo, SS. Trinità, San Leonardo Abate, Maria SS. Del Rosario, Maria SS. Immacolata, San Giovanni Maria Vianney, Maria SS. Madre della Chiesa. Confermate anche le luminarie in centro storico, con musica natalizia in filo diffusione dall’8 dicembre al 6 gennaio 2021. La delibera fa seguito alla proposta presentata dall’associazione Pro Loco, che “pur condividendo la decisione di rivedere il consueto piano delle luminarie natalizie, riducendolo sensibilmente rispetto agli altri anni” ha comunque deciso di proporre un sobrio allestimento “in quanto addobbare e illuminare la città aiuterà a rallegrare l’atmosfera magica del Natale e a creare un’atmosfera di serenità […] in un momento particolare, causato dalla pandemia”.

Da qui la proposta di patrocinio e compartecipazione rivolta all’amministrazione, che comprende una richiesta di contributo di 20.000 € più Iva. La Giunta, pur approvando la proposta, si riserva di quantificare il contributo che verrà erogato solo dopo l’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale. L’allestimento è curato dalla ditta palermitana JMG di Giovanni Saeli.