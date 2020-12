Bollettino di criticità diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile per il maltempo di domani, 10 dicembre, in tutta Italia, da nord a sud. Per quanto riguarda la Sicilia, rischio temporali e allerta gialla nella parte nord orientale, nel versante ionico, nord occidentale, isole Egadi e Ustica, sud orientale, versante Stretto di Sicilia, isole Pelagie, isola di Pantelleria, versante Settentrionale, tirrenico. Previsto anche il rischio idrogeologico (allerta gialla).