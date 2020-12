“Una poltrona per due” e la raccolta delle arance. Ecco cosa succede in borsa alla fine del film

Manca poco all’ennesima proiezione natalizia del cult degli anni 80

“Una poltrona per due” è una pellicola del 1983 e Italia 1 la propone, ormai da decenni, la vigilia di Natale.

Ma non tutti hanno chiaro cosa cosa avviene alla fine del film, in Borsa, quando Louis e Billie Ray mandano sul lastrico i fratelli Duke, sfruttando le informazioni riservate del famoso rapporto governativo sulla raccolta delle arance.

La storia la conosciamo tutti: Louis Winthorpe III è un altezzoso agente di cambio di successo, con una vita perfetta fatta di amici altolocati, il maggiordomo Coleman e un matrimonio in vista con la bella Penelope.

Billie Ray Valentine, interpretato da Eddie Murphy è l’esatto opposto: un senzatetto imbroglione che chiede l’elemosina per strada, fingendosi un veterano di guerra.

Il caso fa incontrare i due personaggi la vigilia di Natale, quando Louis pensa di essere vittima di rapina da parte di Billie Ray, tanto da richiedere l’intervento della polizia che arresta Billie Ray.

Alla scena assistono i fratelli Duke, Mortimer e Randolph che fanno una scommessa: cosa succederebbe se scambiassero le vite di Louis e Billie Ray?

I fratelli Duke avevano assoldato Beeks, un corrotto funzionario del governo, che avrebbe dovuto fornirgli, in anticipo, il famoso rapporto. Sapendo prima degli altri operatori di Borsa le stime sul raccolto delle arance, i fratelli Duke avrebbero potuto speculare sul prezzo del succo di arancia, sapendo come si sarebbero mossi i prezzi.

Louis, Billie Ray, Coleman e Ophelia, che nel mentre avevano smascherato il piano dei Duke, sottraggono il rapporto a Beeks durante il viaggio in treno da Philadelphia a New York, facendo recapitare un falso rapporto ai fratelli Duke.

E qui viene il bello!

I fratelli Duke, pensando che le stime sulla raccolta di arance fossero pessime, prevedevano un prezzo del succo di arancia in forte salita (Giusto per essere chiaro, se le arance sono poche, il succo di arance diventa un bene scarso, di conseguenza il prezzo sale) e istruiscono il loro operatore di Borsa Wilson di comprare a più non posso, non appena il mercato avrebbe aperto.



La speculazione sul prezzo delle arance, che mette sul lastrico i fratelli Duke

Il mercato apre e come da programma Wilson comincia a comprare come se non ci fosse un domani…Il prezzo del succo d’arancia comincia a salire, attirando l’attenzione di tutti gli operatori di Borsa, che capiscono che i fratelli Duke sanno qualcosa. Questo non fa altro che alimentare ulteriormente gli acquisti di succo di arancia, il cui prezzo sale vertiginosamente.

A questo punto Louis attende che il prezzo salga per bene e in piena euforia VENDE 200 contratti a 1.42, il prezzo che il contratto future stava battendo in quel momento.

Ma perché Louis vende se il prezzo sta salendo e tutti comprano?

Louis sa che il rialzo in corso è fasullo, in quanto scatenato dagli acquisti dei Duke, che hanno comprato spinti da un finto rapporto sui raccolti di arance… Il vero rapporto lo ha lui, sa che il prezzo del succo d’arancia è destinato, dopo che il vero rapporto verrà comunicato, a crollare, motivo per cui SCOMMETTE su un possibile ribasso, vendendo succo d’arancia…

Come si capirà dalle parole dal segretario dell’agricoltura, il rapporto effettivamente riporta una situazione molto diversa rispetto a quella che pensavano i Duke.

L’inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance!

Il succo d’arancia, quindi, non sarà un bene cosi scarso, come pensavano i Duke, motivo per cui tutti gli operatori che avevano acquistato si buttano a vendere i loro contratti, causando il crollo del prezzo.



L’operazione di ricopertura di Louis che permette di incassare i profitti

A questo punto però non è finita!

Louis, con lo sguardo sornione e divertito, attende che il prezzo scenda un bel po’, e quando il prezzo passa da 1.42 a 0.46, in pieno panico, fa l’operazione esattamente opposta, ovvero COMPRA, chiudendo di fatto la sua operazione al ribasso e soddisfacendo la volontà di tutti gli operatori di Borsa che, a quel punto vogliono VENDERE.

La Borsa chiude, con un prezzo del succo d’arancia a 0.29, cosa che provoca una perdita di 394 milioni di Dollari ai due fratelli…