La Sigel Marsala in casa il 9 dicembre cerca di spezzare la serie positiva di Busto

Un imminente incontro aspetta la Sigel Volley Marsala, primo di due appuntamenti casalinghi a distanza di pochi giorni. La truppa di coach Amadio, con ancora negli occhi la portata dell’impresa che si è materializzata a Torino, sfiderà domani pomeriggio la Futura Giovani Busto Arsizio in un confronto tra attuali terze nell’anticipo della 14ª giornata del Campionato nazionale di serie A2, programma che si snoderà interamente nel secondo weekend del mese entrante. Per la quarta volta in questa stagione vedrà le azzurre esibirsi al PalaBellina, dopo i precedenti tra girone di andata e ritorno con i sestetti di Roma, Torino e Olbia. Ambedue i team, Marsala e Busto Arsizio, condividono quindi gli stessi punti (16) e la posizione di classifica maturata dopo i colpi esterni piazzati nell’ultimo turno rispettivamente contro Cus Torino ed Exacer Montale, ma differiscono sicuramente nel cammino e nel numero di partite disputate (le bustocche ne hanno giocato una in più, dieci contro le nove della Sigel).

Quella siciliana è la seconda trasferta di fila per le biancorosse del presidente Forte che hanno approcciato il girone discendente alla grande, avendo raccolto nove punti nelle ultime tre uscite (Club Italia Crai, Barricalla Cus Torino e il già citato Exacer Montale) e certezze. Bilancio vinte/perse in perfetta parità per la prossima avversaria delle lilybetane uscita con l’esito della vittoria in cinque occasioni e, di contro, altrettante ne ha perse (una di queste patita un turno fa, quando nella gara di andata Demichelis e compagne espugnarono il Palazzetto “San Luigi” in quattro set). La compagine allenata da Matteo Lucchini non ha da subito carburato nel girone di andata. Un girone che, in attesa di giocare i recuperi, ha fruttato il bottino di otto punti e per aggravare il quadro ci si è messo di mezzo il grave infortunio occorso alla centrale Benedetta Sartori, valido elemento formatosi nel settore giovanile UYBA.

Inevitabile il ricorso al tesseramento di una centrale individuata nell’ex Soverato Laura Frigo, pedina che del sestetto ne è divenuta titolare in coppia con Martina Veneriano. Desta curiosità negli ultimi tempi il ruolo inedito assegnato a Giuditta Lualdi, colpo da novanta del mercato estivo proveniente da S. Giovanni in Marignano, utilizzata da due partite a questa parte da opposto. Lei che è, chiaramente, una centrale di ruolo e che ha scalzato la riconfermata statunitense Rebecca Latham, originariamente titolare di posto due.

Le sigelline, reduci dalla trasferta a Torino, hanno varcato la soglia del PalaBellina lunedì e stanno rifinendo la preparazione al match agli ordini del valente staff tecnico capeggiato dall’head coach Daris Amadio. Oggi, prevista una doppia seduta tecnica al PalaBellina con la possibilità di provare gli schemi e registrare il sestetto anti-Futura. Domani mattina, come da prassi, la rifinitura per calarsi in clima prepartita, prima dello scontro che avverrà nel primo pomeriggio ad un orario insolito (ore 15.15) in modo da permettere alle ospiti un agevole viaggio di ritorno e di potere fare rientro in Lombardia già in serata. Lasciamo così che al PalaBellina il vero protagonista in questa “scorpacciata” di volley sia lo spettacolo e alle quattordici interpreti quella sana competizione di potere ingaggiare duelli sottorete. I presupposti per il divertimento ci sono tutti. È acclarato che anche per questa partita interna verrà disposta la misura restrittiva delle “porte chiuse” per mitigare e contrastare la diffusione del virus Sars-CoV-2. Potranno fare ingresso così gli staff tecnici e dirigenziali delle due compagini, i soggetti autorizzati dalla società di casa e la stampa accreditata.

Tifosi e appassionati potranno seguire le sorti dell’incontro, come accaduto per tutte le occasioni casalinghe, attraverso il live streaming che verrà garantito dall’emittente “LaTr3” per conto di “LVF TV”, la web-tv della Lega Volley Femminile. Altri modi per avere contezza sull’andamento in tempo reale dell’incontro saranno l’aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile e il servizio Livescore disponibile sull’homepage di www.marsalavolley.com.

Fischio di inizio alle ore 15.15 di domani 9 dicembre, del duo arbitrale composto da Sergio Pecoraro di Palermo e Giovanni Ciaccio di Altofonte (Pa), i quali tornano a poco meno di un mese a dirigere una partita della Sigel Marsala nell’impianto di casa, dopo il precedente della 10^ giornata dello scorso 15 novembre con avversaria di turno la Hermaea Olbia.