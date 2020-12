Covid, aumentano i tamponi e di conseguenza un migliaio di nuovi positivi

Sono 14.842 i positivi al coronavirus con 149mila tamponi nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 634.

Ieri i nuovi casi erano stati 13.720 su 111.217 tamponi. I morti erano 528.

Sono 36 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia, e 1.148 i nuovi contagi. Lo riferisce la Protezione Civile. Il totale degli attuali positivi è 39.955 (in diminuzione di 691). I dimessi/guariti sono stati da ieri a oggi 1.803. I tamponi sono stati 9.966. In tutto le terapie intensive sono 199.