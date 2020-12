Compie un anno il buco al centro della Piazza Loggia. Galfano: “Interverremo, ma abbiamo ereditato il mini cantiere”. La nostra ricostruzione

Ormai da diversi mesi c’è una transenna quasi al centro della centralissima Piazza Loggia a Marsala.

Come abbiamo raccontato a suo tempo, una forte raffica di vento aveva fatto crollare un palo dell’illuminazione pubblica. Rimosso il caratteristico oggetto, era rimasto il buco che era stato opportunamente transennato per evitare che i passanti potessero farsi del male.

Sono trascorsi diversi mesi e come testimonia la nostra foto, il piccolo “cantiere” è rimasto lì a testimoniare il mancato intervento di ripristino.

Adesso proprio accanto al transennamento è stato, come ormai da tradizione, collocato l’albero di Natale. Ne abbiamo parlato con l’assessore al Decoro Urbano per capire come l’amministrazione intende procedere.

“Si tratta di una eredità della precedente giunta che non ha mai provveduto al ripristino della normalità- ci ha detto Arturo Galfano -. Appena insediato, visto che la cosa l’avevo già notata da tempo, ho interessato l’assessore ala Pubblica Illuminazione per provvedere al ripristino della dell’illuminazione. Capisco che in quel sito non si può collocare un palo “qualunque” e so che si stanno facendo delle ricerche per capire dove è stato “parcheggiato” il lampione che era caduto. Per quanto mi compete anche nella qualità di responsabile della politica dell’Ufficio Tecnico, credo che sia opportuno, per eliminate le transenne, provvedere alla provvisoria chiusura del buco lasciato dal palo mancante”.

Occorre ricordare che il prossimo 14 dicembre l’evento compie un anno.

Ha attraversato le scorse feste di Natale, lo scoppio della pandemia, il lockdown, tutta la scorsa estate, ha visto i cittadini recarsi alle urne e poi lo scoppio della nuova ondata di pandemia. Nel frattempo nella vicina chiesa si sono celebrati riti religiosi lieti e meno, ai quali le transenne e il buco, non invitati ospiti, hanno assistito.

Speriamo che non si attenda che (buco e transenne) diventino maggiorenni…