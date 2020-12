Coronavirus, in Italia 13.720 positivi in più. In Sicilia altri 918 contagi

Sono 13.720 i nuovi contagiati in Italia, con 528 decessi. Complessivamente si tratta di un dato incoraggiante rispetto alle ultime settimane, benchè tradizionalmente il lunedì sia la giornata in cui si registra il numero più basso di nuove positività, in ragione del minor numero di tamponi processati nella giornata di domenica. Come nei giorni scorsi, il numero di guariti (19.638) si conferma superiore a quello dei contagiati nella singola giornata. Tra le regioni, da alcuni giorni la Lombardia (1.562) è stata superata nel dato quotidiano sia dal Veneto (2.550) che dall’Emilia Romagna (1.891). A seguire Lazio e Campania sopra quota mille e Sicilia e Piemonte appena sotto. Guardando nel dettaglio il dato siciliano, si può constatare che i nuovi contagiato sono stati 918, portando il numero degli attuali positivi a 40.246. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 guariti e 34 deceduti (1.793 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica). Scende a 1.592 il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’isola, di cui 205 in terapia intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio sono, invece, 38.654. Per quanto riguarda le singole province, i nuovi positivi si distribuiscono come segue: Trapani +7, Palermo +257, Agrigento 0, Caltanissetta +13, Enna +17, Ragusa +28, Siracusa +39, Catania +448, Messina +109. Condividi su: