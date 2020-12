Via dei Mille: il water non c’è più

Nella centralissima via Dei Mille, a Marsala, il gesto di inciviltà che si è presentato nello scorso fine settimana è un pugno nello stomaco. Un’offesa per i residenti in quella strada, un disprezzo per i marsalesi rispettosi delle regole, un orribile segno di ignoranza. Un water era stato abbandonato sul marciapiede della storica via che congiunge piazza Mameli con piazza Piemonte Lombardo.

Avevamo pubblicato la reazione dell’amministrazione comunale che aveva deciso di lasciare, adeguatamente “transennato”, l’oggetto nel sito della centralissima arteria dove era stato abusivamente abbandonato.

Adesso apprendiamo che è stato rimosso. Non dalle maestranze preposte, ma dai soliti ignoti. “E’ possibile – ci ha detto l’assessore ai servizi Michele Milazzo – che sia stato lo stesso personaggio che l’aveva depositato. Questo non rimuove il gesto. Continueremo, con i mezzi che abbiamo a disposizione, a cercare di individuare il responsabile non solo di questo episodio ma anche di altri simili in tutto il territorio comunale. Sono convito che la gente per bene ci aiuterà segnalando situazioni simili e aiutandoci a rendere migliore la città. In tal senso invito i cittadini del popoloso quartiere di via Istria ad usufruire della isola mobile di raccolta dell’Rsu che abbiamo attivato la scorsa settimana”.