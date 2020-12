Coronavirus 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti. Superate in Italia le 60mila vittime

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus, e 564 i morti, registrati in Italia nelle ultime 24 ore tra le giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre.

Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono 17.186. Ieri i contagi sono stati 21.052 con 194.984 tamponi, i morti 662. Superate le 60mila vittime.

Sono 1.022 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.132 tamponi effettuati. I decessi sono 36, che portano il totale a 1.759. Con i nuovi casi salgono a 39.746 gli attuali positivi, con un incremento di 206 casi. Di questi 1.580 sono i ricoverati (35 in meno rispetto a ieri): 1.367 pazienti in regime ordinario (-33) e 213 (-2) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.166 persone. I guariti sono 780.