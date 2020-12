Beni Culturali: l’assessore Samonà in visita a Trapani, tanti i temi trattati

L’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, oggi è stato in visita a Trapani, dove in Municipio è stato accolto dall’Assessore alla Cultura della Città di Trapani Rosalia Dalì, presente insieme agli assessori Dario Safina e Giuseppe Pellegrino.

Durante l’incontro, l’assessore Samonà ha manifestato il suo pieno sostegno alla candidatura di Trapani a “Capitale italiana della Cultura 2022”. La città è l’unica siciliana fra le dieci finaliste e a questo proposito, ha ribadito come in questo momento noi Siciliani #siamotuttitrapanesi e ha detto: “Dobbiamo unirci per ottenere il risultato auspicato”. Si è, inoltre, discusso del Castello della Colombaia e l’assessore Samonà ha assicurato il massimo impegno dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali per la valorizzazione e fruizione di questo luogo, fra i principali simboli di Trapani.

Tra i temi affrontati, anche quello relativo al secondo relitto di Marausa, la nave antica scoperta nei bassi fondali davanti alla foce del fiume Birgi, e quello del più ampio recupero dei beni culturali trapanesi. All’incontro hanno preso parte il commissario provinciale della Lega, Bartolo Giglio, quello comunale, Marcello Campione, la responsabile regionale enti locali Maricò Hopps e il responsabile regionale attività produttive Annibale Chiriaco.