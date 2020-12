Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 21052 nuovi casi su 194984 tamponi processati, con un’incidenza del 10,8 per cento. I morti comunicati oggi dal bollettino del ministero della Salute sono 662, in calo rispetto al dato degli ultimi giorni.

Importante calo dei ricoverati in ospedale: sono 1042 in meno rispetto a venerdì. Anche il saldo tra ingressi e usciti in terapia intensiva segna un meno 50. Sono 23923 i guariti.