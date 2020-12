Covid: in Italia più guariti che nuovi casi, stesso trend in Sicilia. Calano i ricoveri

Nuovi dati forniti dal Ministero della Salute nel bollettino diffuso oggi, 4 dicembre 2020.

Nelle ultime 24 ore si registrano 24.009 nuovi contagi (ieri 23.225) per 206.059 tamponi effettuati e 814 morti (ieri 993). I guariti sono 25.576 nelle ultime 24 ore. Un altro dato è la decrescita dei casi di -2.280.



Calano i ricoveri, -572 in ospedale e – 30 in terapia intensiva.

Sono 1.365 i nuovi positivi invece in Sicilia e il totale da inizio epidemia sale così a 69.227. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.581. Attualmente positive sono 39.350 persone, con un’aumento di -430 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Il totale delle vittime in Sicilia sale a 1.689. I guariti ammontano invece a 28.188, 1.756 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.431 pazienti sono ricoverati con sintomi, 216 persone sono in terapia intensiva (-61).