ASMAP: “Sì ad addobbi natalizi, gli esercenti marsalesi hanno bisogno di respiro”

L’iniziativa dei consiglieri comunali marsalesi di maggioranza, di destinare le somme degli addobbi natalizi alle fasce più bisognose, non gode del favore di tutti.

A seguito della loro proposta infatti, la prima ad esprimersi contrariamente, è l’Associazione ASMAP – Associazione delle Attività Produttive, che raccoglie i vari esercenti del territorio, che si dissocia ufficialmente. “Riteniamo doveroso – affermano da ASMAP – informare l’Amministrazione comunale di quanto sia fondamentale, soprattutto quest’anno anticipare e abbellire la città con gli addobbi natalizi. Non si può continuare a chiedere sacrifici alle attività produttive cittadine che reggono l’economia locale. Farlo metterebbe molti commercianti in difficoltà, perché addobbare, illuminare, aiuterà a rallegrare l’atmosfera magica del Natale e di conseguenza i consumi. In molti vedono, giustamente, nel Natale un’opportunità per recuperare mesi di poco lavoro a causa della pesante situazione sanitaria che ha investito e che investirà la nostra città nei mesi successivi al Natale. Non dimentichiamo che dietro ogni attività produttiva ci sono famiglie, collaboratori, agenti di commercio, il cosiddetto indotto. Non conosciamo le intenzione di chi ci governa ma se così sarà non bisognerà stupirsi se a gennaio-febbraio le saracinesche di moltissime attività cittadine resteranno abbassate. Pertanto, con la presente, vogliamo chiedere all’Amministrazione di accelerare la messa in opera delle luci natalizie e degli addobbi utili a rendere magica l’atmosfera in città utilizzando le risorse solitamente stanziate e di rintracciare altrove quelle per rendere magico il Natale anche ai più bisognosi”.