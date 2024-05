Chi è Francesca Donato. Il suo rapporto con il comune di Marsala

Chi è l’eurodeputata che nel pomeriggio ha visto stroncare la vita di suo marito. Avvocato, di origine marchigiana si trasferisce alla fine degli anni novanta a Palermo dopo avere incontrato il futuro marito.

Si riavvicina alla politica nel 2018 divenendo segretario del circolo della Lega e riprendendo l’attività dell’associazione “Progetto Eurexit”, su scala regionale e nazionale.

Nel maggio 2019 si candida con la Lega alle elezioni europee nella circoscrizione insulare e viene eletta al Parlamento europeo con 28.460 preferenze.

Nel 21 settembre 2021 lascia la Lega. Fonda l’associazione politica Rinascita Repubblicana. A novembre dello stesso anno, annuncia ufficialmente la candidatura alle comunali di Palermo come sindaco. La sua lista civica Rinasci Palermo ottiene il 3,15% pari a 6.510 voti e non entra in consiglio comunale. Nel 2020 si candida come capolista la Consiglio comunale di Marsala a sostegno del candidato Giacomo Dugo, ma alla lista non scatta il seggio.

A inizio 2023 annuncia l’adesione alla Democrazia Cristiana Sicilia di Salvatore Cuffaro, A fine maggio diventa vice presidente nazionale del partito su nomina del presidente del partito, Renato Grassi, e del neo segretario nazionale, Totò Cuffaro. A novembre Cuffaro la nomina commissario del partito in Sardegna.

Non si ricandida alle imminenti elezioni europee.