Ucciso Angelo Onorato marito dell’eurodeputata Francesca Donato

E’ stato ucciso oggi, 25 maggio, l’architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato.

L’uomo era andato ad un appuntamento di lavoro. Il corpo senza vita è stato trovato al posto di guida nella sua auto, una Range Rover, nella zona di via Ugo La Malfa, alla periferia della città di Palermo.

L’uomo, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stato soffocato. Intorno al collo, infatti, come conferma ‘Adnkronos, aveva una fascetta di plastica come quella utilizzata dagli elettricisti. Secondo le prime informazioni, non vi sarebbero segni di ferite d’arma da fuoco sul cadavere.